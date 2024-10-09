Только 38% работодателей Крыма вакцинируют сотрудников

В опросе сервиса Superjob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Крыма.

34% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 38% компаний. 9% закупили медицинские маски, 5% практикуют очистку воздуха, 3% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 3% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 29% считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни».

Чаще о необходимости вакцинации говорили крымчане до 34 лет (29%) и те, кому больше 45 лет (32%).

Время проведения: 9 сентября — 7 октября 2024 года

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