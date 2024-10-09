Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Только 38% работодателей Крыма вакцинируют сотрудников
актуально в республике
Только 38% работодателей Крыма вакцинируют сотрудников
фото: pikist.com

Только 38% работодателей Крыма вакцинируют сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 09.10.2024

В опросе сервиса  Superjob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Крыма.

34% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 38% компаний. 9% закупили медицинские маски, 5% практикуют очистку воздуха, 3% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 3% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 29% считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни».

Узнайте больше:  В Евпатории строят общеобразовательную школу

Чаще о необходимости вакцинации говорили крымчане до 34 лет (29%) и те, кому больше 45 лет (32%).

Время проведения: 9 сентября — 7 октября 2024 года

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
здравоохранение Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.