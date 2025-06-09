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Новости Республики
Только 4% детей мигрантов приняты в российские школы за 2 месяца обязательного тестирования
фото: © РИА Новости . Максим Богодвид

Только 4% детей мигрантов приняты в российские школы за 2 месяца обязательного тестирования

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:47 09.06.2025

К экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления. За два месяца обязательного для приема в школы тестирования только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он сообщил, что на текущей неделе Госдума приступит к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. Органы управления образованием в регионах страны будут обмениваться с МВД данными о детях мигрантов, в частности, итогами их тестирования в школах и сведениями о постановке на регистрационный учет.

На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики… Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, – сообщил Володин.

В частности, согласно документу, передаваться правоохранителями будут персональные данные ребенка и его родителей, информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, зачислении и отчислении из нее, а также результаты тестирования.

МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан, – добавил Володин.

По словам Володина, все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей на территории Российской Федерации, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений.

Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков, – подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что принятый ранее по инициативе депутатов закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и проверки легальности их нахождения на территории России, за два месяца действия доказал свою эффективность.

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Так, по словам Володина, от общего числа заявившихся на тестирование в школы приняты были только 4%.

По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%), – уточнил он.

Володин отметил также, что новым законопроектом предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.

Ранее Володин призвал разобраться с мошенничеством в вузах России при тестировании мигрантов.

источник: РИА Новости Крым 

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