Только 44% крымчан работают по специальности, полученной в вузе

В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.
44% крымчан работают по специальности, полученной в вузе. Еще 22% заняты в смежных областях. Каждый третий работает не по специальности. Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 56 и 21% соответственно, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, чья работа соответствует полученному образованию, среди врачей, юристов и бухгалтеров.
Время проведения: 8 апреля — 1 мая 2024 года
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С тегами: работа в Крыму