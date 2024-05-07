Только 44% крымчан работают по специальности, полученной в вузе

В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.

44% крымчан работают по специальности, полученной в вузе. Еще 22% заняты в смежных областях. Каждый третий работает не по специальности. Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 56 и 21% соответственно, — отмечают в пресс-службе сервиса.