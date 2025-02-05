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Только 6% работодателей в Крыму контролируют поведение сотрудников за компьютерами
фото: pxhere.com

Только 6% работодателей в Крыму контролируют поведение сотрудников за компьютерами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:24 05.02.2025

6 из 10 компаний уверены, что нет необходимости в мониторинге компьютерной активности персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала, из Крыма.

Большинство работодателей (59%) не контролирует поведение сотрудников за компьютерами. Лишь 6% компаний ведут мониторинг активности всех сотрудников, независимо от расположения их рабочих мест (в офисе или удаленно): «Рабочее время должно быть рабочим, свободное время — личным». Однако, судя по комментариям, работодатели не используют информацию с отслеживающих программ на постоянной основе: «Есть сбор данных, но прибегают к нему в крайних случаях»; «Только точечно, если руководство хочет кого-то уволить». При этом только для сотрудников на территории работодателя такой контроль используется чаще, чем только для тех, кто трудится удаленно (12% против 1% соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Рассуждая о влиянии мониторинга компьютерной активности на производительность работников, каждый второй (55%) менеджер по персоналу уверен, что оно нулевое. Каждый четвертый (25%) заявляет, что есть положительный эффект в некоторых ситуациях: «Мониторинг влияет на эффективность распределения задач руководителем компании»; «Если сотрудник имеет хороший КПД и приносит пользу компании, то и мониторить его действия не нужно. Мониторинг нужен для сотрудников на испытательный срок». В то же время 7% считают, что подобный контроль имеет отрицательное воздействие: «Эта тюремная слежка только оскорбляет»; «Это говорит о недоверии руководства».

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