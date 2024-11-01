Только 7% жителей Крыма боятся увольнения

7 из 10 жителей Крыма не испытывают никаких страхов, связанных с работой. В открытом опросе сервиса Superjob приняли участие работающие представители экономически активного населения из Крыма.
73% горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Первым в списке джоб-фобий является страх потери работы: 7% жителей Крыма боятся увольнения. По 4% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 3% — нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты.
Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Жительницы Крыма же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий.
Время проведения: 8—17 октября 2024 года
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С тегами: работа в Крыму