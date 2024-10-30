Только 9% компаний Крыма используют IQ-тесты при подборе персонала

Компаний, применяющих тестирование на уровень интеллекта в подборе персонала, практически не осталось. В опросе сервиса Superjob приняли участие представители кадровых служб предприятий и экономически активные горожане из Крыма.

Только 9% компаний использует IQ-тесты при подборе персонала, и то для закрытия некоторых позиций. Чаще подобные проверки предлагаются соискателям, претендующим на должности руководителей, линейных и ИТР. Согласно опросу представителей экономически активного населения, имеющих опыт трудоустройства, только 14% из них сталкивались с IQ-тестами за последние 2 года. Тестирование на уровень интеллекта чаще проходили кандидаты на позиции директоров, секретарей и project-менеджеров, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В условиях острого кадрового голода рынок труда становится более цивилизованным: работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу. Соискатели же, в свою очередь, отказываются работать по «серым» или «черным» схемам.

Время проведения: 9—29 октября 2024 года

Претендентов на какие позиции чаще тестируют на IQ (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):

• Директоров, руководителей

• Менеджеров по продажам/закупкам/логистике

• ИТР

• Системных администраторов

• Личных ассистентов

На какие позиции претендовали соискатели, сталкивавшиеся с тестами на IQ за последние 2 года (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)

• Директора, руководители

• Секретари, личные ассистенты

• Project-менеджеры

• Менеджеры по продажам/закупкам/логистике

• Преподаватели

• Аналитики

• ИТР

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