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Только каждый третий крымчанин никогда не использует англицизмы в рабочей коммуникации
фото: pxhere.com

Только каждый третий крымчанин никогда не использует англицизмы в рабочей коммуникации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:12 31.03.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие  экономически активные горожане.

12% жителей Крыма постоянно используют иностранные слова в рабочей коммуникации, каждый второй (54%) — время от времени: «Большинство технологических процессов, компьютерных программ и рабочих принципов, для которых эти слова используются, разработаны в англоязычных странах». Лишь каждый третий (34%) никогда не употребляет иностранных слов.

Что касается замечаний коллегам по поводу использования англицизмов, то регулярно их делают лишь 6% респондентов, а каждый пятый — иногда. Большинство же горожан предпочитают не акцентировать внимание на этом.

Англицизмы на работе чаще можно услышать от мужчин, чем от женщин. Впрочем, и замечания по поводу иностранных слов также чаще раздают мужчины.

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Опрошенные с доходом от 100 тысяч рублей объясняются с коллегами с помощью англицизмов чаще, чем те, чей доход меньше. Замечания по этому поводу они также раздают активнее.

Горожане до 35 лет любят ввернуть иностранное словцо в рабочий диалог больше тех, кто старше. А сотрудники от 45 лет чаще делают замечания.

Англицизмы можно использовать вместо мата, потому что их смысл можно понять по-разному, — шутят респонденты.

Время проведения: 14-24 марта 2025 года

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