«Только он не вернулся из боя»... В Севастополе простились с героем-мотострелком

Накануне в Севастополе проводили в последний путь стрелка мотострелкового взвода, ефрейтора Алексея Чумакова.

Алексей Андреевич родился и провел детство в Балаклаве. В 2014-м окончил школу №33, затем СевГУ. После университета успел поработать на одной из атомных электростанций на материке. После прохождения воинской службы по призыву работал на предприятиях в Московской области.

В сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО. Алексей Андреевич Чумаков геройски погиб близ ст. Куземовка Сватовского района ЛНР, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.