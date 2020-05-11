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Только-только в Севастополе отремонтировали Большую Морскую, как... ДТП: авто снесло светофор

Только-только в Севастополе отремонтировали Большую Морскую, как… ДТП: авто снесло светофор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:26 11.05.2020

«Свежее» ДТП на отремонтированной Большой Морской в Севастополе. Около трех часов дня на перекрестке с ул. Адмирала Октябрьского «Жигули» внезапно выполнили «пируэт». Авто снесло светофор и перевернулось на бок. Водитель – молодой парень отделался синяками и ушибами. Очень повезло пешеходам – молодым женщине и мужчине, отделались легким испугом, но были «на волосок» от серьезных травм (увернулись от падающего столба).

Только-только в Севастополе отремонтировали Большую Морскую, как... ДТП: авто снесло светофор

Причина аварии? Водитель ВАЗа «не справился с управлением».

Слишком спешил проехать перекресток на завершающийся зеленый, чуть не догнал меня — хорошо столб помешал. Но, видимо, дрифт — это не его.

Это произошло у меня с супругом на глазах, мы стояли на светофоре, он летел с большой скоростью с пл.Ушакова и со свистом хотел успеть, видимо, на зелёный, врезался в столб там рядом стоял человек он отлетел, это было очень жестко. Если бы не столб, было бы хуже… Два молодых парня лет по 19.

Он с Большой Морской на Октябрьского поворачивал, хотел успеть на зелёный. Но успел на бордюр и столб. Горе-гонщик, — рассказывают очевидцы ДТП.

Только-только в Севастополе отремонтировали Большую Морскую, как... ДТП: авто снесло светофор

Но есть и версия самого водителя: «отказали тормоза». В любом случае, разберутся в происшествии правоохранители. И еще два вывода: Большую Морскую «обновили», это первое ДТП после реконструкции и ремонта; качество новых столбов – опор теперь под вопросом.

Все фото: ВК, Автопартнер Крым.

Только-только в Севастополе отремонтировали Большую Морскую, как... ДТП: авто снесло светофор

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