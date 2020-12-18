Только в декабре 7 300 крымских семей стали получателями социального пособия

В декабре 2020 года 7 300 крымских семей стали получателями государственной социальной помощи в виде социального пособия. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты РК.

Реализация меры социальной поддержки направлена на поддержку трудоспособных малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих жителей Крыма, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым, и является одной из дополнительных мер поддержки семей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», — говорится в сообщении.

Пособие выплачивается в размере разницы между прожиточным минимумом семьи или одиноко проживающего гражданина и ее (его) среднедушевым доходом.

Кроме того, малообеспеченным многодетным семьям, статус которым установлен в соответствии с Законом Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым», пособие выплачивается с доплатой на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а при обучении детей по очной форме на бюджетной основе — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, в следующих размерах: 25% прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике Крым на день обращения за назначением пособия, в семьях, воспитывающих не более 4 детей (2 928,25 рублей на каждого ребенка), 50% прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике Крым на день обращения за назначением пособия, в семьях, воспитывающих 5 и более детей (5 856,5 рубль на каждого ребенка).

Денежная выплата осуществляется ежемесячно в течение 6 месяцев.

За назначением государственной социальной помощи виде социального пособия можно обратиться через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. Для получения услуги необходимо перейти по ссылке , авторизоваться и нажать кнопку «Получить услугу». После этого требуется заполнить форму заявления и нажать кнопку «Отправить».

Кроме того, обратиться с заявлением можно также лично в орган труда и социальной защиты по месту регистрации или направить в электронном виде на официальный адрес электронной почты органа труда и социальной защиты населения (обращаем внимание, документы должны быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов) или почтовый адрес органа труда и социальной защиты населения.