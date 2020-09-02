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Только за 1 сентября проезд карточкой оплатило свыше 28 тысяч крымских льготников
Фото: минтранс РК

Только за 1 сентября проезд карточкой оплатило свыше 28 тысяч крымских льготников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 02.09.2020

1 сентября 28 596 крымских льготников воспользовались услугой бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в минтрансе РК. Отмечается, что на данный момент около 70% транспорта в Республике оборудовано валидаторами. Система работает в тестовом режиме.

Льготникам напоминают — при возникновении вопросов касательно:

— назначения льготы  — обратитесь в департамент (управление) труда и соцзащиты по месту жительства;

— оформления карты, перевода ее в статус льготной  — обратитесь в банк;

— отказа водителя от осуществления проезда по карте, случаев, когда транспортное средство не оборудовано считывающими устройствами — обратитесь к оператору автоматической системы оплаты проезда 8 800 600 30 82.

Напомним, режим перехода на льготный проезд при помощи карточек и валидаторов продлен в Крыму до 1 ноября.

Только за 1 сентября проезд карточкой оплатило свыше 28 тысяч крымских льготников

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