Только за 1 сентября проезд карточкой оплатило свыше 28 тысяч крымских льготников

1 сентября 28 596 крымских льготников воспользовались услугой бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в минтрансе РК. Отмечается, что на данный момент около 70% транспорта в Республике оборудовано валидаторами. Система работает в тестовом режиме.

Льготникам напоминают — при возникновении вопросов касательно:

— назначения льготы — обратитесь в департамент (управление) труда и соцзащиты по месту жительства;

— оформления карты, перевода ее в статус льготной — обратитесь в банк;

— отказа водителя от осуществления проезда по карте, случаев, когда транспортное средство не оборудовано считывающими устройствами — обратитесь к оператору автоматической системы оплаты проезда 8 800 600 30 82.

Напомним, режим перехода на льготный проезд при помощи карточек и валидаторов продлен в Крыму до 1 ноября.