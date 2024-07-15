Только за прошедшую неделю на дорогах Крыма – 6 смертей

С 8 по 14 июля 2024 года на дорогах Крыма зарегистрировано 26 ДТП, в которых 6 человек погибли, в том числе 1 ребенок и 34 получили ранения различной степени тяжести, среди них 6 детей.

Пресечено 152 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 16 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, – сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается как к водителям, так и пешеходам с призывом соблюдать Правила дорожного движения! Дорога не прощает невнимательности и лихачества.

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