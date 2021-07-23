Тонкая черная линия. МОК всерьез спрашивают: чей Крым?

Кремль задает вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК): чей Крым? Сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады должна стать поводом для официальной реакции РФ.

Скандал – о тонкой черной линии. На сайте Олимпиады в разделе « Расписание и результаты » была размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную виртуальными аплодисментами. На этой карте Крым был отделен от Украины границей. После этого украинский МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии, где располагается штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК), и Японии разобраться с границами Украины на карте. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку».

Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы, — заявил сегодня пресс-секретарь Президента России.

О, спорт, ты не только мир, ты еще и политика.