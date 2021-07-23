Тонкая черная линия. МОК всерьез спрашивают: чей Крым?

Кремль задает вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК): чей Крым? Сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады должна стать поводом для официальной реакции РФ.
Скандал – о тонкой черной линии. На сайте Олимпиады в разделе «
Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы, — заявил сегодня пресс-секретарь Президента России.
О, спорт, ты не только мир, ты еще и политика.
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