Тоннельный водовод Южного берега Крыма готов на 91%

На территориях муниципальных образований городской округ Ялта и Бахчисарайский район продолжается реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма протяжённостью 7 225,8 метров. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 91%.

К работам по реконструкции подземного тоннеля приступили в 2021 году, напомнили в министерстве строительства и архитектуры РК.

Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища «Счастливое-2» на очистные сооружения городской округа Ялта. Трасса тоннеля является продолжением существующего дублирующего участка тоннеля и проходить параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю. Специалисты подрядной организации уже выполнили реконструкцию существующего недостроенного тоннеля Южного портала (1 580 погонных метров), который начали прокладывать в 60-е годы прошлого века, — отметили в минстрое РК.

Кроме того, выполнены работы по устройству проходки тоннеля Северного портала, (пройдено 5 645 погонных метров), произведена смычка с существующей частью тоннеля с южной стороны.

В настоящее время выполняются работы по благоустройству тоннеля, обустройству лотка, по которому будет подаваться вода, а также по установке аппаратуры и сейсмодатчиков.

Объект реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость его строительства согласно заключенному государственному контракту составляет 8 457 млн. рублей. Завершить работы планируется к концу 2024 года.