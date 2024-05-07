Топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий за апрель

Эксперты Авито Работы изучили средние зарплатные предложения за апрель 2024 года и определили топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий, где соискателям предлагают более 100 000 рублей в месяц при полной занятости. Согласно исследованию, самое высокое среднее зарплатное предложение в апреле 2024 года оказалось у водителей-дальнобойщиков.

Ранее исследование «Авито Работы» показало, что профессия водителя-дальнобойщика также стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью за I квартал текущего года. В апреле 2024 года эта тенденция сохранилась, и профессия дальнобойщика вновь возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специалистов — средние зарплатные предложения для новых работников за год выросли на 38% и составили 185 912 рублей в месяц при графике «полный рабочий день».

Второе место в списке самых высокооплачиваемых рабочих специальностей занимает вакансия бурильщика — новым сотрудникам при полном рабочем дне работодатели готовы предложить в среднем 127 281 рубль в месяц. Это на 44% больше, чем им предлагали в апреле прошлого года.

Тройку самых высокооплачиваемых рабочих специалистов замыкает вакансия токаря со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 112 867 рублей ежемесячно, что на 23% больше, чем им предлагали в апреле 2023 года.

Четвертое и пятое место в рейтинге — у профессий водителя самосвала и автоэлектрика. В апреле текущего года новым сотрудникам на вакансию водителя самосвала работодатели готовы были предложить в среднем 110 497 рублей в месяц (+40% за год), а соискателям на позицию автоэлектрика — 108 807 (+33% за год).

Самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в апреле 2024 года

Вакансия Средняя предлагаемая заработная плата, полный день, руб., апрель 2024 Изменение по сравнению с апрелем 2023 Водитель-дальнобойщик 185 912 +38% Бурильщик 127 281 +44% Токарь 112 867 +23% Водитель самосвала 110 497 +40% Автоэлектрик 108 807 +33% Автомаляр 103 672 +19% Детейлер 100 731 +23% Отделочник 100 472 +38% Водитель-экспедитор 100 332 +25% Плиточник 100 149 +48%

В условиях кадрового голода определенные рабочие специальности сохраняют неизменные позиции в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий. Например, «дефицитные» работники сферы транспорта и логистики, такие как водители категорий C и CE. Профессии, задействованные в сфере автомобильного бизнеса, также оказались одними из самых высокооплачиваемых по стране — в апрельский рейтинг специалистов со средними зарплатными предложениями свыше 100 000 рублей в месяц впервые вошли профессии автоэлектрика, автомаляра, детейлера. Эти цифры можно объяснить растущим спросом работодателей на кадры в этих сферах. Так, за год количество вакансий для сотрудников автомобильного бизнеса по России выросло на треть, а на специалистов транспорта и логистики — на 67%, — комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.