Топ 11: сериалы про вампиров, оборотней и ведьм

Вампиры, ведьмы и оборотни продолжают волновать умы людей веками, становясь вдохновением для множества сериалов, которые можно смотреть онлайн. Их мистические истории не перестают привлекать внимание зрителей, обеспечивая постоянный спрос на такой жанр. В этом списке вы найдете 15 лучших зарубежных и русских сериалов про вампиров и других существ, которые заставят вас по-настоящему погрузиться в мир сверхъестественного.

Дневники вампира (США)

Елена Гилберт — 17-летняя девушка, влюбляется в 162-летнего вампира Стефана Сальваторе. Дэймон Сальваторе — старший брат Стефана, циничный и безжалостный вампир. Елена и Стефан влюбляются друг в друга, но их отношения осложняются тем, что Стефан — вампир. Дэймон также влюбляется в Елену и пытается завоевать ее сердце. Появляются другие сверхъестественные существа, такие как оборотни, ведьмы и гибриды. Герои сериала сражаются со злом, которое угрожает Мистик-Фоллс.

Древние (США)

Новый Орлеан, город, где кипят сверхъестественные страсти.

Главные герои:

Клаус Майклсон — древний вампир, могущественный и безжалостный, но в то же время заботящийся о своей семье.

Элайджа Майклсон — древний вампир, благородный и честный, брат Клауса.

Ребекка Майклсон — древняя вампирша, своенравная и эгоистичная, но любящая своих братьев.

Хейли Маршалл — оборотень, возлюбленная Клауса и мать его дочери Хоуп.

Марсель Жерар — вампир, управляющий Новым Орлеаном, бывший протеже Клауса.

Клаус, Элайджа и Ребекка возвращаются в Новый Орлеан, город, который они основали много веков назад. Клаус хочет вернуть себе власть над городом и воссоединиться со своей дочерью Хоуп. Элайджа хочет защитить свою семью от врагов и помочь Клаусу искупить свои грехи. Ребекка хочет найти свое место в мире и обрести счастье.

Баффи – истребительница вампиров (США)

Баффи переезжает в городок Саннидейл, где под маской обыденности скрывается мистическая активность. Вскоре она встречает своего Наставника – библиотекаря Джайлза, который помогает ей освоиться в новой роли. Вместе с друзьями, Уиллоу Розенберг и Ксандером Харрисом, Баффи борется с вампирами и демонами.

Пищеблок (Россия)

Действие сериала разворачивается в 1980 году в пионерском лагере «Буревестник». В разгар Олимпиады дети начинают вести себя странно: становятся агрессивными, теряют аппетит и по ночам уходят в лес.

Ван Хельсинг (США)

Ванесса Хельсинг – дочь известного ученого, которая три года пробыла в коме. Очнувшись, она узнает, что мир захватили вампиры. Теперь она – последняя надежда человечества на спасение.

Ванесса обладает уникальной силой – она может обращать вампиров обратно в людей. С помощью небольшой группы друзей она отправляется в путь, чтобы найти лекарство от вампиризма и вернуть мир к нормальной жизни.

Сумеречные охотники (США)

Сумеречные охотники – американский телесериал, основанный на серии книг «Орудия смерти» Кассандры Клэр.

Клэри Фрэй – обычная девушка, которая в свой 18-й день рождения узнает, что она не такая, как все. Она – Сумеречный охотник, получеловек-полуангел, который должен защищать мир от демонов. С помощью Джейса Вэйленда и Изабель Лайтвуд, других Сумеречных охотников, Клэри учится использовать свои силы и борется со злом.

Леденящие душу приключения Сабрины (США)

Сабрина Спеллман – юная полуведьма-получеловек, которая живет в городке Гриндейл. В свой 16-й день рождения она должна сделать выбор: пройти тёмное крещение и стать полноправной ведьмой, или же отказаться от своих магических сил и остаться обычной смертной.

Сабрина не хочет отказываться ни от одной из своих сторон, поэтому она пытается найти баланс между двумя мирами.

Волчонок (США)

Скотт МакКолл, 16-летний парень, подвергается нападению оборотня и сам становится им. С помощью своего друга Стайлза Стилински и загадочного оборотня Дерека Хейла, Скотт учится контролировать свои силы. Он должен защитить свою семью, друзей и девушку Эллисон Арджент от Альфы, оборотня, который его обратил. Скотт также узнает о существовании других сверхъестественных существ, таких как банши, койот-оборотни, адские гончие и кицунэ.

Чем мы заняты в тени (США)

Сериал знакомит нас с тремя вампирами, которые живут вместе в Статен Айленд: Нандор Безжалостный, Ласло, Надя и Колин Робинсон, который является энергетическим вампиром. К ним присоединяется Гильермо, фамилиар Нандора.

Вместе они пытаются справиться с бытовыми проблемами 21 века, такими как поиск еды, оплата счетов и общение с людьми. В то же время они пытаются сохранить свою тайну в секрете от людей.

Интервью с вампиром (США)

Сериал рассказывает историю Луи де Пон дю Лака, вампира, который живет в Новом Орлеане уже более 200 лет. Луи рассказывает свою историю журналисту Дэниелу Моллою, который хочет написать о вампирах.

Вампиры средней полосы (Россия)

Вампиры средней полосы – русский комедийный сериал про семью вампиров, живущих под Смоленском. Они уже много лет живут среди людей и стараются не привлекать к себе внимания. Но их спокойная жизнь заканчивается, когда в Смоленске начинается серия убийств.

Заключение

Смотреть сериалы про вампиров, оборотней и ведьм – значит окунуться в мир, где возможно все. Любовь, дружба, предательство, борьба добра со злом – эти темы не оставят равнодушным ни одного зрителя. Выбирайте сериал по душе и наслаждайтесь просмотром!