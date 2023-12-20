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Топ-3 неудачных покупок крымчан в 2023 — электронные девайсы, одежда и бытовая техника
фото: pikist.com

Топ-3 неудачных покупок крымчан в 2023 — электронные девайсы, одежда и бытовая техника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 20.12.2023

Чаще всего сожалеют о приобретении электроники, одежды, обуви и бытовой техники. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Только каждый третий крымчанин в уходящем году избежал приобретения бесполезных вещей (33%). Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, «умных» колонок) недовольны 16% опрошенных: «Купил смартфон, а через неделю вышла новая версия». По 10% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в т. ч. капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха). 6% — продуктов питания («Яйца по 150»; «Бисквитные пирожные, ибо я из-за них набирал лишний вес»; «На сочинском рынке набрали много морепродуктов, которые потом пропали»; «150-ая чашка кофе»). 5% горожан сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет по 2% опрошенных. Другими неудачными приобретениями респонденты сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.

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