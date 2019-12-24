Топ лучших зоопарков Крыма, которые вам стоит посетить

Одной из многих интересных достопримечательностей Крыма являются довольно известные в своем роде и часто посещаемые зоопарки. Каждый зоопарк индивидуален по своим особенностям и у каждого есть своя маленькая история.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Ферма «Чудо-ослик»

Существует интересная столица Крымского ханства под названием Бахчисарай. Здесь находится изумительный зоопарк-ферма под названием «Чудо ослик». На территории занимаются разведением ослов нубийской и сомалийской пород. Это довольно редкие породы и не везде их возможно встретить. Вы всей семьей сможете прокатиться на чудо осликах по красивейшим пейзажам этих мест. Ваши дети особенно будут благодарны вам за прекрасную экскурсию. К тому же, катания на животных положительно влияют на нервную систему маленького человечка. Так же, на ферме, возможно, осмотреть место обитания осликов, попробовать их молока (эта услуга осуществляется только по сезону), погладить животных и войти с ними в контакт.

Рядом оборудована детская площадка и есть замечательный черешневый сад, что также является своеобразным отдыхом и предметом восхищения!

Бахчисарайский район Крыма, в которой расположена ферма «Чудо-ослик», находится в 32 км от Симферополя. Помимо автобусных туров, туда можно приехать на собственной или арендованной машине.

Симферопольские зоопарки

В самом же Симферополе, столице Крыма, с 1967 года существует старинный зоопарк почти в центре города. Конечно, в те года это был, скорее, небольшой зооуголок, который со временем перерос в нечто большее, и даже, огромное. В зоопарке представлено более трех сотен животных. Как и в других зоопарках, чтобы покормить его обитателей нужно на входе купить разрешенный и безопасный корм.

А вот зоопарк Страусиная ферма в том же Симферополе по-настоящему особенное место. Здесь более ста африканских страусов, которые совсем неприхотливы, их, возможно, разводить в разнообразных условиях климата. Здесь проводятся ежедневные экскурсии, которые популярны круглый год. Благодаря развитости зоопарка, имеется возможность наблюдения за развитием страуса с самого его рождения и до взрослого уровня.

Помимо ознакомления с такой необычной птицей, предлагается рыбалка и конные прогулки на воздухе, а для любителей подвижных игр, вашему вниманию предлагается пэйнт-бол.

Парк птиц

Кроме того, в поселке между Симферополем и Ялтой существует Парк Птиц. Здесь их представлено около сорока видов. Вы можете покормить понравившуюся птицу кормом, который продается на входе. Особенно этому будут рады дети, они же более эмоциональны и у них остается больше впечатлений. В парке присутствуют страусы, филины, индюки, фазаны и те птицы, которых вы никогда не встречали в своей жизни, в том числе не видели на экранах телевизоров. Стоит посетить Парк Птиц и убедиться в этом!

В зоопарке при «Рыбацкой деревне» в столице Крыма уникальным считается то, что животные свободно передвигаются по территории вместе с посетителями. Здесь возможно увидеть лошадей, кабанов, кроликов, поросят и многих других животных. Из птиц представлены страусы, павлины, орланы и так далее. В зоопарке при «Рыбацкой деревне» есть многие другие развлечения, которые заинтересуют любого гостя!

Севастопольский террариум «Animal Park»

В Севастопольском террариуме царит загадочная атмосфера находящихся там рептилий, змей, скорпионов, всех тех существ, от которых аж мурашки бегут по коже. Здесь также встречаются говорящие попугаи, вороны, сонливые филины, огромные питоны, крокодилы и прочие интересные существа. Здесь очень хорошо можно ощутить на себе всю природу самих животных. Их можно погладить.

Залы сделаны очень интересно, в виде пещер. Фото и видеосъемка входят в стоимость билета.

Ялтинский зоопарк

В очень знаменитом черноморском курорте Ялте предлагается посетить самый огромный зоопарк Крыма. Соответствующая обстановка и присутствие звуков живой природы впечатляют.

Здесь вы найдете самых редчайших обитателей нашей планеты вплоть до тех животных, которые занесены в Красную Книгу международного сообщества. В целом животных более ста видов, они очень хорошо освоились в предложенных условиях зоопарка, и успешно выводят потомство, тем самым еще более расширяя численность необычных представителей Ялтинского Зоопарка. На входе зоопарка, можете купить корм для животных, их здесь позволяют немного прикармливать.

Из коллекции птиц выступают павлины, страусы, орланы и грифоны. Главной услугой зоопарка является фото с любым животным.

Морской зоопарк на территории организует показ выставки «Сказка» с разнообразием необычных рыб, что также пользуется огромным спросом у посетителей. Ведь эта услуга еще и привносит релаксацию в жизнь любопытных исследователей.

Крокодиляриум

Так же в самом центре главного курорта Ялте располагается известный Крокодиляриум. Это, своего рода, крокодиловая ферма. В нем обитают известные с древних времен рептилии, которые многих до сих пор приводят в восторг.

Размеры самого большого крокодила в мире впечатляют, а многообразие змей, черепах, игуан и варанов приводит в восторг! Видеосъемка разрешена. Наслаждайтесь интересной экскурсией по ферме.

Сафари Ранчо

Небольшой городок Старого Крыма интересен не только древними постройками и достопримечательностями, но и наличием Эко парка «Сафари Ранчо Козья Балка». Добраться до Сафари Ранчо без автомобиля довольно сложно, потому мы рекомендуем взять авто на прокат у нашего партнера «Машины времени». Удивительной особенностью этого ранчо является то, что животные здесь обитают без клеток. Присутствие реалистичности общения с животным в дикой природе просто зашкаливает, а окружающая природа наполняет силой и волнительной легкостью мыслей.

Вы можете полюбоваться на обитание оленей, косуль, ланей и антилоп. Их естественная среда не ограничивает возможности животных пастись стадом. Они могут проноситься мимо вас, не замечая ничего вокруг. Это незабываемое впечатление!

Безусловно, все, что происходит в парке Сафари Ранчо, комментируется вашим личным гидом, который рассказывает о повадках разных животных как по написанному тексту.