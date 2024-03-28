Топит и топит: в Ялте разбираются с подвалом в доме №30 на ул. Горького

Для дальнейшего решения данной глобальной проблемы будет проведено большое совещание.

Доложила о ситуации Юрию Михайловичу Гоцанюку, ищем пути решения. На следующей неделе собираем большое выездное совещание с участием МинЖКХ, Минстроя и других специалистов. Также пригласим застройщика, который возвел высотки выше проблемного МКД – жители предполагают, что проблема может быть в этом, — заявила Янина Павленко.

По словам чиновника, после потопа 2021 года в регионе «проснулись» родники, многие из которых жители не видели минимум 50 лет. Из-за этого схожие проблемы возникли в разных частях муниципалитета. В настоящее время, все находятся в отработке.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта