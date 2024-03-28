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Топит и топит: в Ялте разбираются с подвалом в доме №30 на ул. Горького
фото: пресс-служба администрации Ялты

Топит и топит: в Ялте разбираются с подвалом в доме №30 на ул. Горького

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:26 28.03.2024

По жалобам жильцов Янина Павленко вместе со специалистами осмотрела подтопляемый в течение 2-х лет подвал дома № 30 по ул. Горького.

Со слов жителей, проблема возникла 2 года назад после потопа. Обследования проводили управляющая компания, водоканал, ДЖКХ, специалисты противооползневого управления (их офис, кстати, в этом же доме). Но найти место, откуда бьет родник, не удалось, — по итогам осмотра сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что в настоящее время выполнены превентивные меры – проложена труба, в которая собирает часть поступающей воды.

Для дальнейшего решения данной глобальной проблемы будет проведено большое совещание.

Доложила о ситуации Юрию Михайловичу Гоцанюку, ищем пути решения. На следующей неделе собираем большое выездное совещание с участием МинЖКХ, Минстроя и других специалистов. Также пригласим застройщика, который возвел высотки выше проблемного МКД – жители предполагают, что проблема может быть в этом, — заявила Янина Павленко. 

По словам чиновника, после потопа 2021 года в регионе «проснулись» родники, многие из которых жители не видели минимум 50 лет. Из-за этого схожие проблемы возникли в разных частях муниципалитета. В настоящее время, все находятся в отработке.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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