Топливные карты «Полный бак» — простая экономия и понятная выгода

Всем известно, что топливные карты – реальный способ уменьшить расходы на ГСМ. Но вот беда, не всегда в момент необходимости заправки в дороге попадается АЗС нужной сети. Выход есть – универсальная карта «Полный бак». По ней можно заправиться на… более чем 12 тысячах АЗС различных сетей: от «Роснефти» до «Шелл», от «Лукойла» до «ТНК».

Купить топливную карту для юридических лиц можно в режиме онлайн. Выгода проста и понятна, а оформление топливных карт на сайте «Полный бак» еще проще: достаточно заполнить форму, и ждите предложение на e-mail.

Топливные карты: плюсы без минусов

Разумеется, покупка топливных карт – некая «заморозка» действующих цен на бензин и солярку. А в чем еще преимущества таких безналичных платежей?

Во-первых, контроль расхода горючего, автоматизация учета. Актуальная статья расходов любого автопарка. Ошибки и потери здесь могут быть на каждом шагу: неправильно заполненная документация, потерянные чеки, недобросовестность персонала. Фиксировать количество и литраж заправок по карте – надежно и точно.

Во-вторых, удобство и прозрачность. Минимизируются наличные расчеты и бумагооборот.

В-третьих, сервисная и информационная поддержка, связанная с унификацией хранения данных в электронном виде.

А еще (и это, в-четвертых): возмещение НДС. Снижение налогового бремени в наше время – настоящая эффективность бизнеса.

Не убедили? А как насчет волшебного слова «скидка»? Ага, и цены фиксированы, и скидка с каждого литра топлива «капает». Проверено опытом – экономия до 30%. Заманчиво…

Но помните, здесь работают только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Для них же – еще один полезный сервис – «АЗС – локатор», позволяющий предельно только точно выстроить маршрут к АЗС, бренд которой – партнер «Полного бака», но и провести оперативный мониторинг, сравнение цен.

«Полный бак» — это еще и личный кабинет клиента, возможность тотального контроля затрат, определения индивидуальных лимитов на ГСМ в любой точке, благодаря мобильному приложению. Здесь не завлекают «акциями», здесь предлагают полноценное партнерство, основанное на индивидуальном подходе, закреплении персонального менеджера, предоставлении электронной отчетности, репутации и опыте работы в стране. Проверить просто: достаточно прочитать отзывы клиентов. Можно и самостоятельно – выстроив аналитику затрат на топливо «до» карты «Полный бак» и по ходу пользования.

Остались вопросы? Здесь же, на сайте ftcard.ru зайдите в раздел «Часто задаваемые вопросы». Ответы просты и понятны, как выгода и экономия от топливной карты.