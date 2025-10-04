Топливо на АЗС Крыма — актуальная информация на 4 октября

Он также напомнил, что в целях стабилизации ситуации на топливном рынке утверждён поэтапный план, разработанный совместно с федеральным центром.

В связи с этом, до 10 октября сохраняется действующий порядок: топливо реализуется на ряде АЗС с нормативом 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество таких станций будет увеличено, а с 20 октября — возрастёт ещё больше.

К концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым