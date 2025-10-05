Прямо сейчас:
Топливо на АЗС Крыма - актуальная информация на 5 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 05.10.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк информирует жителей и гостей полуострова о наличии топлива на автозаправочных станциях Республики Крым по состоянию на 5 октября 2025 года.

По данным Председателя Правительства, топливо доступно в свободной продаже на 73 АЗС Крыма.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

