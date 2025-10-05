Топливо на АЗС Крыма — актуальная информация на 5 октября

Узнайте больше: Электромобили в России: тихая революция в сфере городской и территориальной мобильности

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк информирует жителей и гостей полуострова о наличии топлива на автозаправочных станциях Республики Крым по состоянию на 5 октября 2025 года.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.