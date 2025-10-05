Топливо на АЗС Крыма — актуальная информация на 5 октября

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк информирует жителей и гостей полуострова о наличии топлива на автозаправочных станциях Республики Крым по состоянию на 5 октября 2025 года.
По данным Председателя Правительства, топливо доступно в свободной продаже на 73 АЗС Крыма.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: топливо в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: топливо в Крыму