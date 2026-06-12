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В Ялте есть бензин на 11 заправках
фото: © РИА Новости . Евгений Одиноков

Топливо на ЮБК: в Ялте есть бензин на 11 заправках

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:39 12.06.2026

В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации.

Перечень АЗС Ялты, на которых топливо реализуется за наличный расчёт (данные на утро 12 июня 2026):

АЗС Т-Нефть

  • Ялта ЮБШ 7 – АИ-95 ~200 машин, АИ-92 ~200 машин, ДТ-Танеко ~100 машин, ДТ ~100 машин
  • Симеиз 56 ЮБШ 1 – АИ-95 ~150 машин, АИ-92 ~150 машин

АЗС Атан

  • АЗС 15 г Ялта ЮБШ 24
  • АЗС 16 г Ялта ЮБШ 44
  • АЗС 19 г Ялта п Массандра ЮБШ 1 е
  • АЗС 32 г. Ялта п Никита ЮБШ 87
  • АЗС 33 г Алупка ЮБШ 9а
  • АЗС 132 г Ялта ЮБШ 75
  • АЗС 133 г Алупка ЮБШ 38
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АЗС ТЭС

  • Ялта, Южнобережное шоссе, 22 – АИ 95 NP – 2500

АЗС «Формула»

  • Ялта, ул. ЮБШ, 27-Б – АИ 95 K5 (20 литров ~190 машин)

источник: РИА Новости Крым

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