Топливо на ЮБК: в Ялте есть бензин на 11 заправках

В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации.
Перечень АЗС Ялты, на которых топливо реализуется за наличный расчёт (данные на утро 12 июня 2026):
АЗС Т-Нефть
- Ялта ЮБШ 7 – АИ-95 ~200 машин, АИ-92 ~200 машин, ДТ-Танеко ~100 машин, ДТ ~100 машин
- Симеиз 56 ЮБШ 1 – АИ-95 ~150 машин, АИ-92 ~150 машин
АЗС Атан
- АЗС 15 г Ялта ЮБШ 24
- АЗС 16 г Ялта ЮБШ 44
- АЗС 19 г Ялта п Массандра ЮБШ 1 е
- АЗС 32 г. Ялта п Никита ЮБШ 87
- АЗС 33 г Алупка ЮБШ 9а
- АЗС 132 г Ялта ЮБШ 75
- АЗС 133 г Алупка ЮБШ 38
АЗС ТЭС
- Ялта, Южнобережное шоссе, 22 – АИ 95 NP – 2500
АЗС «Формула»
- Ялта, ул. ЮБШ, 27-Б – АИ 95 K5 (20 литров ~190 машин)
источник: РИА Новости Крым
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