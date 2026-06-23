Топор в авто из-за наследства: сестринские разборки в Черноморском районе Крыма

Суд в Черноморском районе вынес приговор местной жительнице за то, что она в состоянии алкогольного опьянения повредила автомобиль сестры, используя топор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма:

В марте текущего года подсудимая, находясь в состоянии опьянения, пришла на место своего жительства и увидела припаркованный автомобиль Fiat, принадлежащий ее сестре. На почве длительного конфликта из-за раздела наследства она нанесла несколько ударов острием топора по заднему крылу, причинив ущерб на сумму 90 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая добровольно возместила нанесенный вред. Суд назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ялты утвердила обвинительное заключение против местного жителя, который нашел банковскую карту, потратил с нее более 8 тысяч рублей на продукты и алкоголь, а позже повредил лобовое стекло автомобиля, преграждавшего ему путь.

источник: Московский комсомолец Крым

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