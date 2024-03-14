Торговые сети Крыма, подписавшие соглашение с властями, обнародовали цены

Как мы уже сообщали, в Совете министров Республики Крым подписано соглашение между производителями продовольственных товаров, субъектами системы оптовой и розничной торговли. Как выяснилось, соглашение — не только на бумаге. Торговые сети Крыма — участники соглашения — обнародовали цены. По заверениям, повышаться эти цены не будут.

Благодаря подписанию соглашения удастся стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и не допустить в дальнейшем их необоснованного завышения, — отметили в минпроме РК.

Сотрудниками министерства будет проводиться еженедельный мониторинг соблюдения условий соглашения.

С участниками соглашения, ценами на товары и адресами магазинов можно ознакомиться перейдя по ссылкам, указанным ниже:

В случае выявления факта нарушения исполнения соглашения, обращайтесь на горячую линию Министерства промышленной политики РК: +79780000855 (оператор «МТС»).