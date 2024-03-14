Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Цены в Крыму | Торговые сети Крыма, подписавшие соглашение с властями, обнародовали цены
актуально в республике
Торговые сети , подписавшие соглашение с властями, обнародовали цены
Фото: pxhere.com

Торговые сети Крыма, подписавшие соглашение с властями, обнародовали цены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Цены в Крыму 21:40 14.03.2024

Как мы уже сообщали, в Совете министров Республики Крым подписано соглашение между производителями продовольственных товаров, субъектами системы оптовой и розничной торговли. Как выяснилось, соглашение — не только на бумаге. Торговые сети Крыма — участники соглашения — обнародовали цены. По заверениям, повышаться эти цены не будут.

Благодаря подписанию соглашения удастся стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и не допустить в дальнейшем их необоснованного завышения, — отметили в минпроме РК.

Сотрудниками министерства будет проводиться еженедельный мониторинг соблюдения условий соглашения.

С участниками соглашения, ценами на товары и адресами магазинов можно ознакомиться перейдя по ссылкам, указанным ниже:
ЦеныАдреса ЦеныАдреса ЦеныАдреса ЦеныАдреса
ЦеныАдреса ЦеныАдреса ЦеныАдреса

В случае выявления факта нарушения исполнения соглашения, обращайтесь на горячую линию Министерства промышленной политики РК: +79780000855 (оператор «МТС»).

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: цены в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
цены в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.