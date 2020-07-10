Торгуют алкоголем в доме напротив? Севастопольцев призывают не молчать

В Севастополе разработали закон о торговле алкоголем в жилых домах. Соответствующий проект внесен в Законодательное Собрание города Севастополя для дальнейшего рассмотрения.

Запрет будет распространяться на розничную продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Как пояснил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, требование к общей площади зала для обслуживания посетителей – не менее 50 квадратных метров исключит возможность торговать алкоголем под окнами жилых домов.

Напомним, с целью своевременного и надлежащего контроля за дополнительными ограничениями на официальном сайте Правительства Севастополя в разделе «Инфо-центр» можно подать жалобу о нарушении в объекте общественного питания, расположенном в многоквартирном доме онлайн — ЗДЕСЬ .