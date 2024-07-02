Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Тормозная жидкость, автомасла, присадки и… Чем и как «кормить» свой автомобиль
актуально в республике
Тормозная жидкость, автомасла, присадки и… Чем и как «кормить» свой автомобиль
фото: pikist.com

Тормозная жидкость, автомасла, присадки и… Чем и как «кормить» свой автомобиль

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:20 02.07.2024

Абсолютно не праздный вопрос. Как показывает статистика, далеко не каждый автолюбитель чётко понимает и осознает тот факт, что работоспособность каждой машины зависит напрямую от того, чем хозяин её «кормит». Существуют с десяток жидкостей, которые обязательны для корректной работы любого автомобиля. И для правильного обслуживания авто крайне важно следить за их состоянием, вовремя дополнять/менять, учитывая при этом «предпочтения» конкретной машины.

Итак, назовём десятку жидкостей, которые являются важными и обязательными для автомобиля, а заодно и озвучим основные аспекты, связанные с их использованием:

Тормозная жидкость

  • назначение: передает усилие от тормозной педали к тормозным механизмам и обеспечивает эффективное торможение.
  • типы: DOT 3, DOT 4, DOT 5 (DOT 5.1).
  • интервал замены: каждые 2 года или 30,000–40,000 км.

К слову, здесь отметим интересный факт:

Ранее в качестве основы тормозной жидкости использовали спирт, однако сегодня производители отказываются от такого состава. У них практические отсутствует коррозионная активность. В основе качественной жидкости находится либо гликогель, либо силикон, — говорят специалисты интернет-магазин автозапчастей Atraparts в Казахстане. 

Моторное масло

  • назначение: смазывает движущиеся части двигателя, снижает трение и износ, а также помогает отводить тепло.
  • типы: минеральное, синтетическое и полусинтетическое.
  • интервал замены: обычно каждые 5,000–10,000 км, в зависимости от рекомендаций производителя и типа масла.

Трансмиссионное масло

  • назначение: смазывает и охлаждает компоненты трансмиссии (коробки передач).
  • типы: для механических коробок передач (MTF) и для автоматических коробок передач (ATF).
  • интервал замены: обычно каждые 30,000–60,000 км или в соответствии с рекомендациями производителя.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

  • назначение: отводит тепло от двигателя и предотвращает его перегрев.
  • типы: на основе этиленгликоля или пропиленгликоля.
  • интервал замены: каждые 2-5 лет или в соответствии с рекомендациями производителя.

Гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)

  • назначение: обеспечивает работу гидроусилителя руля, облегчая управление автомобилем.
  • типы: ATF или специальные жидкости для гидроусилителя.
  • интервал замены: обычно каждые 40,000–60,000 км или в соответствии с рекомендациями производителя.

Жидкость для стеклоомывателя

  • назначение: очищает лобовое стекло от грязи и налета.
  • типы: летняя и зимняя (антизамерзающая) жидкости.
  • интервал замены: по мере необходимости.

Топливо

  • назначение: обеспечивает работу двигателя внутреннего сгорания.
  • типы: бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ (СПГ) или сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Аддитивы и присадки

  • назначение: улучшают свойства топлив и жидкостей, предотвращают образование отложений, улучшают смазочные свойства и т.д.
  • типы: присадки в топливо, присадки в масло, очистители инжекторов и т.д.
  • интервал использования: в зависимости от рекомендаций производителя и конкретной ситуации.

Жидкость для автоматических коробок передач (ATF)

  • назначение: смазывает, охлаждает и передает гидравлическое давление в автоматической коробке передач.
  • типы: ATF Dexron, Mercon и другие.
  • интервал замены: обычно каждые 30,000–60,000 км или в соответствии с рекомендациями производителя.

Раздаточные и дифференциальные жидкости

  • назначение: смазывают и охлаждают компоненты раздаточных коробок и дифференциалов, особенно в полноприводных автомобилях.
  • типы: специальные трансмиссионные масла.
  • интервал замены: в соответствии с рекомендациями производителя.

Эксперты подчёркивают: регулярное обслуживание и проверка этих жидкостей являются критически важными для долгой и надежной работы вашего автомобиля. Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля, указанным в руководстве пользователя, и проводите регулярные проверки и замены жидкостей в соответствии с установленными интервалами.

Жидкости для автомобиля: где приобретать

Приобретать жидкости для обслуживания автомобиля можно в различных местах, и у каждого из этих мест есть свои преимущества. Вот несколько основных вариантов:

Автомагазины и Автосервисы

Преимущества:

  • качество и оригинальность: большинство автомагазинов и автосервисов предлагают качественные и оригинальные продукты от проверенных производителей.
  • консультации: можно получить консультации от специалистов, которые помогут выбрать подходящие жидкости для вашего автомобиля.
  • широкий ассортимент: обычно в наличии есть все необходимые жидкости и сопутствующие товары.

Онлайн-магазины:

Преимущества:

  • удобство: можно заказать необходимые жидкости с доставкой на дом.
  • широкий выбор: онлайн-магазины часто предлагают широкий ассортимент товаров.
  • цены: часто можно найти более выгодные предложения и скидки.

Автозаправочные станции (АЗС):

Преимущества:

  • доступность: можно приобрести жидкости в любое время суток.
  • экстренные покупки: удобно, если нужно срочно приобрести жидкость в дороге.

Недостатки:

  • ограниченный ассортимент: часто на АЗС представлено только самое необходимое, и выбор может быть ограничен.

Гипермаркеты и супермаркеты:

Преимущества:

  • удобство: можно приобрести жидкости вместе с другими продуктами и товарами для дома.
  • цены: в крупных сетевых магазинах могут быть выгодные предложения и скидки.

Авторизованные дилеры и сервисы:

Преимущества:

  • оригинальные продукты: гарантия оригинальности и качества, соответствующего марке автомобиля.
  • консультации и сервис: специалисты помогут подобрать правильные жидкости и при необходимости выполнить замену.

Как выбрать надежного продавца

  • репутация: покупайте у продавцов с хорошей репутацией и положительными отзывами.
  • сертификаты и лицензии: убедитесь, что продавец имеет все необходимые сертификаты и лицензии на продажу автомобильных жидкостей.
  • гарантии и возвраты: проверьте условия возврата и гарантии на товары.
  • консультации и поддержка: Хороший продавец должен предоставлять консультации и поддержку по выбору и использованию продуктов.

Конечно, выбор места для покупки автомобильных жидкостей зависит от ваших предпочтений и потребностей. Если вам важна консультация специалиста и гарантия качества, лучше обратиться в автомагазины или автосервисы. Если вы хотите сэкономить время и деньги, онлайн-магазины могут быть хорошим вариантом. В любом случае, всегда обращайте внимание на репутацию продавца и качество предлагаемых товаров.

«Еда» для авто: как выбирать, на что ориентироваться

При выборе автомобильных жидкостей важно учитывать несколько факторов, чтобы обеспечить оптимальную работу и долговечность вашего автомобиля. Вот основные критерии, на которые следует ориентироваться:

Соответствие рекомендациям производителя:

  • руководство по эксплуатации: всегда проверяйте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, где указаны конкретные требования и спецификации для различных жидкостей.
  • сертификаты и стандарты: обратите внимание на сертификаты и стандарты, которым должны соответствовать жидкости.

Бренды и производители:

  • известные бренды: выбирайте известные и проверенные бренды. Они обычно гарантируют высокое качество своих продуктов.
  • рекомендации производителей автомобилей: некоторые производители автомобилей рекомендуют определенные бренды жидкостей. Следование этим рекомендациям может продлить срок службы автомобиля.

Цена и качество:

  • цена не всегда показатель: высокая цена не всегда означает лучшее качество, но слишком низкая цена может указывать на подделку или низкокачественный продукт.
  • сравнение цен: сравнивайте цены на одинаковые продукты в разных магазинах и онлайн-платформах. Это поможет найти лучший вариант по соотношению цена/качество.

Сроки и условия хранения:

  • срок годности: обратите внимание на срок годности жидкостей, особенно моторного масла и тормозной жидкости.
  • условия хранения: убедитесь, что жидкости хранятся в надлежащих условиях (без доступа прямых солнечных лучей, при правильной температуре и влажности).

Отзывы и рекомендации:

  • отзывы пользователей: читайте отзывы других автовладельцев на форумах, в соцсетях и на сайтах продавцов. Это поможет составить представление о качестве продукта.
  • рекомендации специалистов: обратитесь за советом к механикам или специалистам по обслуживанию автомобилей, которые могут рекомендовать проверенные и надежные жидкости.

Характеристики и спецификации:

  • вязкость автомасла: убедитесь, что вязкость моторного масла соответствует климатическим условиям и требованиям вашего автомобиля (например, 5W-30, 10W-40 и т.д.).
  • типы жидкостей: для трансмиссионных масел, охлаждающей жидкости и тормозной жидкости также важны характеристики и спецификации (например, DOT 4 для тормозной жидкости).

Подделки и контрафакт:

  • официальные дилеры: покупайте жидкости у официальных дилеров и проверенных магазинов, чтобы избежать подделок.
  • проверка упаковки: обратите внимание на упаковку — она должна быть целой, с четкими надписями и без признаков вскрытия.

Итог: при выборе автомобильных жидкостей ориентируйтесь на рекомендации производителя вашего автомобиля, выбирайте проверенные бренды и сравнивайте цены в разных источниках. Учитывайте отзывы и рекомендации специалистов, а также не забывайте проверять сроки годности и условия хранения. Так вы сможете обеспечить надежную и долговечную работу вашего автомобиля.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.