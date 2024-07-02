Тормозная жидкость, автомасла, присадки и… Чем и как «кормить» свой автомобиль

Абсолютно не праздный вопрос. Как показывает статистика, далеко не каждый автолюбитель чётко понимает и осознает тот факт, что работоспособность каждой машины зависит напрямую от того, чем хозяин её «кормит». Существуют с десяток жидкостей, которые обязательны для корректной работы любого автомобиля. И для правильного обслуживания авто крайне важно следить за их состоянием, вовремя дополнять/менять, учитывая при этом «предпочтения» конкретной машины.

Итак, назовём десятку жидкостей, которые являются важными и обязательными для автомобиля, а заодно и озвучим основные аспекты, связанные с их использованием:

Тормозная жидкость

назначение: передает усилие от тормозной педали к тормозным механизмам и обеспечивает эффективное торможение.

типы: DOT 3, DOT 4, DOT 5 (DOT 5.1).

интервал замены: каждые 2 года или 30,000–40,000 км.

К слову, здесь отметим интересный факт:

Ранее в качестве основы тормозной жидкости использовали спирт, однако сегодня производители отказываются от такого состава. У них практические отсутствует коррозионная активность. В основе качественной жидкости находится либо гликогель, либо силикон, — говорят специалисты интернет-магазин автозапчастей Atraparts в Казахстане.

Моторное масло

назначение: смазывает движущиеся части двигателя, снижает трение и износ, а также помогает отводить тепло.

типы: минеральное, синтетическое и полусинтетическое.

интервал замены: обычно каждые 5,000–10,000 км, в зависимости от рекомендаций производителя и типа масла.

Трансмиссионное масло

назначение: смазывает и охлаждает компоненты трансмиссии (коробки передач).

типы: для механических коробок передач (MTF) и для автоматических коробок передач (ATF).

интервал замены: обычно каждые 30,000–60,000 км или в соответствии с рекомендациями производителя.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

назначение: отводит тепло от двигателя и предотвращает его перегрев.

типы: на основе этиленгликоля или пропиленгликоля.

интервал замены: каждые 2-5 лет или в соответствии с рекомендациями производителя.

Гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)

назначение: обеспечивает работу гидроусилителя руля, облегчая управление автомобилем.

типы: ATF или специальные жидкости для гидроусилителя.

интервал замены: обычно каждые 40,000–60,000 км или в соответствии с рекомендациями производителя.

Жидкость для стеклоомывателя

назначение: очищает лобовое стекло от грязи и налета.

типы: летняя и зимняя (антизамерзающая) жидкости.

интервал замены: по мере необходимости.

Топливо

назначение: обеспечивает работу двигателя внутреннего сгорания.

типы: бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ (СПГ) или сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Аддитивы и присадки

назначение: улучшают свойства топлив и жидкостей, предотвращают образование отложений, улучшают смазочные свойства и т.д.

типы: присадки в топливо, присадки в масло, очистители инжекторов и т.д.

интервал использования: в зависимости от рекомендаций производителя и конкретной ситуации.

Жидкость для автоматических коробок передач (ATF)

назначение: смазывает, охлаждает и передает гидравлическое давление в автоматической коробке передач.

типы: ATF Dexron, Mercon и другие.

интервал замены: обычно каждые 30,000–60,000 км или в соответствии с рекомендациями производителя.

Раздаточные и дифференциальные жидкости

назначение: смазывают и охлаждают компоненты раздаточных коробок и дифференциалов, особенно в полноприводных автомобилях.

типы: специальные трансмиссионные масла.

интервал замены: в соответствии с рекомендациями производителя.

Эксперты подчёркивают: регулярное обслуживание и проверка этих жидкостей являются критически важными для долгой и надежной работы вашего автомобиля. Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля, указанным в руководстве пользователя, и проводите регулярные проверки и замены жидкостей в соответствии с установленными интервалами.

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