Торопиться не надо… Итоги совещания по коронавирусу у Президента

Глава государства провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Обсуждались также предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как мы уже сообщали, Роспотребнадзор предложил плавное (и медленное) снятие ограничений. Причем в 3 этапа. Причем в последнюю очередь планируют разрешить гулять в парках и скверах (тут логики не ищите и не сравнивайте метро, магазины, офисы, улицы городов, троллейбусы… с «рассадниками заразы» парками и скверами).

Президент, тем не менее, сам выводов не делал. Аккуратно советовал главам регионов подойти к вопросу отмены режима «самоизоляции» не спеша и взвешенно. По его словам, губернаторы должны выработать планы действий по поэтапному снятию ограничений в связи с коронавирусом на период после 11 мая. Где-то жесткие профилактические меры нужно сохранить или дополнять, а где-то планировать смягчение, но только с учетом всех рисков, заявил президент в среду на совещании. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, а цена малейшей ошибки — безопасность, жизнь, здоровье людей. Основную координацию должно осуществлять правительство.

Жизнь гораздо сложнее любых схем. И тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учётом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение – и коллег из Правительства, и глав регионов – крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать, — сказал Путин.

То есть главный вывод после совещания у Президента: резких снятий ограничений в обозримом будущем ждать не стоит. Есть «три этапа» от Роспотребнадзора, худо-бедно помощь бизнесу оказывается, социальные выплаты идут. Частные случаи? Они на то и частные, что «общей картины» не делают. Но решать все (и отвечать за все) будут главы регионов на местах.