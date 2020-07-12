Тот самый Анатолий Вассерман рассказал о проекте подачи воды в Крым из реки Кубань

В интервью Федеральному агентству новостей политолог и публицист, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал о проекте подачи пресной воды в Крым с материка. По его словам, решение вопроса с водой для Крыма уже найдено.

Согласно дошедшим до меня новостям, уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань (прямо из устья!) на полуостров, — заявил Вассерман. — Трубы будут сделаны из синтетической пленки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой. Это важно, потому что иначе они будут мешать морскому судоходству.

Политолог отметил: когда проект будет реализован, «киевским террористам» останется только сожалеть о том, что их и в этом деле переиграли. Почему «террористам»? Вассерман уверен: согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. В том же случае, если она бьет исключительно по мирным жителям, ее можно и нужно квалифицировать как военное преступление.

Киев может не тешить себя напрасными надеждами. От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет, — считает Вассерман.

Более того, даже когда сама Украина, наконец, воссоединится с Российской Федерацией (а это единственный, по словам Вассермана, безболезненный выход из всех ее внутренних противоречий), Крым все так же будет оставаться составной частью исключительно самой России.

Но и в том случае, если Зеленский, отбросив ложную гордость, решит хоть как-то заработать на взаимоотношениях с полуостровом (открыв Северо-Крымский канал), то и здесь его будет ожидать разочарование, поскольку регион приспособился к новым условиям. Так, земледельцы северной части Крыма уже успели перейти на менее водоемкие культуры — и это только один из примеров. Киеву следовало задуматься о возобновлении подачи воды много раньше. Как говорится, последствия глупости, сделанной однажды, остаются с нами навсегда, — заявил Анатолий Вассерман.

СПРАВКА: Кубань – река, берущая своё начало в горах Карачаево-Черкесии — с северо-западного и юго-западного плеча Эльбруса. Протяженность — 870 км, площадь водосборного бассейна — 58 тысяч кв. км. Протекает по территории Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Краснодарского края (662 км) и Адыгеи. При впадении в Азовское море река образует крупную заболоченную, но высокопродуктивную кубанскую дельту площадью около 4 тысяч кв. км. Сейчас она частично осушена и используется в сельскохозяйственных нуждах, а основные рукава укреплены и регулируются. За 111 км от Азовского моря отделяет правый судоходный рукав Протока, по которому почти половину своих вод сбрасывает в Азовское море недалеко от рабочего посёлка Ачуево. Не доходя до моря около 20 км, Кубань отделяет влево рукав Старая Кубань, который впадает в Кизилташский лиман, прилегающий к Чёрному морю. Именно этот рукав был самым полноводным в XIX веке, ранее Кубань впадала в Чёрное море. Сейчас же основное русло (Петрушин рукав) впадает в Темрюкский залив Азовского моря около города Темрюк. На реке расположено крупнейшее искусственное на Северном Кавказе Краснодарское водохранилище.