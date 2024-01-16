Традиционные крещенские омовения в Севастополе — где?

В пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе сообщили: к празднику Богоявления – или Крещения Господня – в регионе оборудуют 10 мест для купания. Безопасно окунуться можно будет в следующих установленных местах:
- акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;
- пляж «Омега»;
- пляж «Хрустальный»;
- пляж «Городской» в Балаклаве;
- побережье в районе причала № 286 в бухте Казачьей;
- берег микрорайона Радиогорка;
- набережная гарнизонного пляжа поселка Кача.
Причём на пляже «Хрустальный», в посёлке Кача и в бухте Казачьей совершить купание можно будет и в ночное время.
Кроме того, обеспечиваться безопасность будет на побережье вблизи базы отдыха «Звёздный берег», на пляжах посёлков Учкуевка и Андреевка.
Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут специалисты экстренных служб, способные вовремя прийти на выручку.
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе