Традиционные крещенские омовения в Севастополе — где?

В пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе сообщили: к празднику Богоявления – или Крещения Господня – в регионе оборудуют 10 мест для купания. Безопасно окунуться можно будет в следующих установленных местах:

акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;

пляж «Омега»;

пляж «Хрустальный»;

пляж «Городской» в Балаклаве;

побережье в районе причала № 286 в бухте Казачьей;

берег микрорайона Радиогорка;

набережная гарнизонного пляжа поселка Кача.

Причём на пляже «Хрустальный», в посёлке Кача и в бухте Казачьей совершить купание можно будет и в ночное время.

Кроме того, обеспечиваться безопасность будет на побережье вблизи базы отдыха «Звёздный берег», на пляжах посёлков Учкуевка и Андреевка.

Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут специалисты экстренных служб, способные вовремя прийти на выручку.