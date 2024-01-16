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Традиционные крещенские омовения в Севастополе — где?
иллюстрация: pikist.com

Традиционные крещенские омовения в Севастополе — где?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:25 16.01.2024

В пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе сообщили: к празднику Богоявления – или Крещения Господня – в регионе оборудуют 10 мест для купания. Безопасно окунуться можно будет в следующих установленных местах:

  • акватория бухты Карантинной – на территории Херсонеса Таврического;
  • пляж «Омега»;
  • пляж «Хрустальный»;
  • пляж «Городской» в Балаклаве;
  • побережье в районе причала № 286 в бухте Казачьей;
  • берег микрорайона Радиогорка;
  • набережная гарнизонного пляжа поселка Кача.

Причём на пляже «Хрустальный», в посёлке Кача и в бухте Казачьей совершить купание можно будет и в ночное время.

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Кроме того, обеспечиваться безопасность будет на побережье вблизи базы отдыха «Звёздный берег», на пляжах посёлков Учкуевка и Андреевка.

Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там развернут пункты обогрева, а также начеку будут специалисты экстренных служб, способные вовремя прийти на выручку.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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