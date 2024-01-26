Традиционный Студенческий бал состоялся в Севастопольском государственном университете

В Севастопольском государственном университете состоялся IX Студенческий бал, приуроченный ко Дню российского студенчества. В нём приняли участие студенты и преподаватели.

Бал поразил своими масштабами и красотой. Этот вечер стал отличной возможностью для всех участников почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Всех студентов поздравляю с особым днём, когда мы отмечаем вашу упорную работу, стремление к знаниям и желание достичь высот в учёбе, – прокомментировал заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев.

Давать бал в День студента в Севастопольском государственном университете уже стало традицией – это девятый бал в стенах вуза.

Для СевГУ с момента его создания в 2014 году как объединённого университета Студенческий бал на день святой Татьяны уже много лет является традицией. Конечно, это не наше изобретение. Для России бальная культура как минимум с петровских ассамблей становится культурной традицией, и она была безусловно всегда и в Севастополе, в том числе и в севастопольской Голландии. В морском кадетском корпусе когда-то тоже проходили балы: для этого там даже были специальные залы. Мы несколько раз проводили балы именно на площадке нашей севастопольской Голландии, – отметил ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.

В танцах участвовали 36 пар, это более 70 человек. Полонез, падеграс и триплет-галоп, шотландский и испанский вальсы, официальный бранль и венская кадриль – примерный перечень танцев на бал. Репетиции шли несколько месяцев, для студентов это очевидно важное событие в их студенческой жизни.

Это мой первый бал вообще в целом. Атмосфера, конечно, потрясающая! Как будто переносишься в другое время. Столько эмоций – мы долго тренировались, и вот сейчас, когда бал состоялся, это невероятный прилив энергии. Все ребята огромные молодцы! И я хочу сказать большое спасибо каждому, кто поспособствовал организации этого невероятного бала, – поделился один из участников мероприятия.

Традиционно бал в Татьянин день знаменует конец зимней сессии и начало каникул.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.