 Трагедия в феодосийском поселке Орджоникидзе – отдыхающий погиб под винтом катера

Катер насмерть сбил человека в акватории феодосийского поселка Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Вне зоны купания 58-летний феодосиец плавал, на него совершило наезд маломерное судно, которое за собой тащило «ватрушку». В результате он получил травмы тяжелейшие, скончался еще до прибытия кареты «Скорой помощи», — рассказали в транспортной полиции.

В ГУ МЧС России по РК уточнили: инцидент произошел в Двуякорной бухте сегодня в 11:00. Маломерное судно наехало на мужчину, 1963 г.р., который вместе с женой купался в неположенном месте в 300 метрах от берега.

По данному факту проводится проверка. Владелец катера установлен, с ним работают правоохранители.