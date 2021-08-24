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«Верево Сити»
 Трагедия в феодосийском поселке Орджоникидзе – отдыхающий погиб под винтом катера
Иллюстрация: pxhere.com

Трагедия в феодосийском поселке Орджоникидзе – отдыхающий погиб под винтом катера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 24.08.2021

Катер насмерть сбил человека в акватории феодосийского поселка Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Вне зоны купания 58-летний феодосиец плавал, на него совершило наезд маломерное судно, которое за собой тащило «ватрушку». В результате он получил травмы тяжелейшие, скончался еще до прибытия кареты «Скорой помощи», — рассказали в транспортной полиции.

В ГУ МЧС России по РК уточнили: инцидент произошел в Двуякорной бухте сегодня в 11:00. Маломерное судно наехало на мужчину, 1963 г.р., который вместе с женой купался в неположенном месте в 300 метрах от берега.

По данному факту проводится проверка. Владелец катера установлен, с ним работают правоохранители.

Трагедия в феодосийском поселке Орджоникидзе – отдыхающий погиб под винтом катера

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