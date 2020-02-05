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Трагедия в Ялте: шторм унес жизни двух человек
Фото: МЧС РК

Трагедия в Ялте: шторм унес жизни двух человек  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 05.02.2020

Сегодня около полудня в Ялте произошла трагедия. В районе пляжа «Ласточкино гнездо» находящихся на причале двух людей: мужчину и молодую девушку, волной смыло в море. Спасти утопающих сразу не удалось. МЧС отреагировал моментально: к месту оперативно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

К поисковым работам также  были привлечены водолазы-спасатели,  задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море  при таком волнении. В аэропорту «Симферополь»  к вылету был подготовлен вертолет МЧС России  со специалистами по беспарашютному десантированию на борту. Но было поздно.

К сожалению, и мужчина и женщина  погибли. Их тела были подняты на борт проходящего  мимо судна.  На момент происшествия волнение моря составляло около 4 баллов.  К тому же температура воды  достаточно низкая, — сообщили в МЧС.

Спасатели обращаются к гражданам: стихия непредсказуема и имеет огромную силу, против которой мы часто бессильны. Не рискуйте своей жизнью!

Трагедия в Ялте: шторм унес жизни двух человек  

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