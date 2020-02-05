Трагедия в Ялте: шторм унес жизни двух человек  

Сегодня около полудня в Ялте произошла трагедия. В районе пляжа «Ласточкино гнездо» находящихся на причале двух людей: мужчину и молодую девушку, волной смыло в море. Спасти утопающих сразу не удалось. МЧС отреагировал моментально: к месту оперативно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

К поисковым работам также были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком волнении. В аэропорту «Симферополь» к вылету был подготовлен вертолет МЧС России со специалистами по беспарашютному десантированию на борту. Но было поздно.

К сожалению, и мужчина и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна. На момент происшествия волнение моря составляло около 4 баллов. К тому же температура воды достаточно низкая, — сообщили в МЧС.

Спасатели обращаются к гражданам: стихия непредсказуема и имеет огромную силу, против которой мы часто бессильны. Не рискуйте своей жизнью!