Трагедия в ялтинском посёлке: утонул мужчина

Трагедия в ялтинском посёлке Отрадное произошла накануне вечером.
На пляже «Санкт-Петербург» мужчина пошёл купаться и не вернулся. К месту вызова выехали: сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ОГ 2 ПСО, ГИМС. В результате поисково-спасательных работ тело мужчины водолазы обнаружили на дне. Дальнейшие действия проводились сотрудниками МВД, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
По данным ГИМС, с начала года в Крыму произошло 10 происшествий на воде (АППГ 12), погибли 8 человек (АППГ 11), спасено 2 человека (АППГ 1).
Безопасность на водных объектах Республики обеспечивают сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГИМС.
Протяженность береговой линии Республики Крым в зоне ответственности Главного управления составляет 2348 км, — отмечает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:
- купайтесь только в разрешенных местах;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;
- следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.
В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».
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