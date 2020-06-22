Трагедия в ялтинском посёлке: утонул мужчина

Трагедия в ялтинском посёлке Отрадное произошла накануне вечером.

На пляже «Санкт-Петербург» мужчина пошёл купаться и не вернулся. К месту вызова выехали: сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ОГ 2 ПСО, ГИМС. В результате поисково-спасательных работ тело мужчины водолазы обнаружили на дне. Дальнейшие действия проводились сотрудниками МВД, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По данным ГИМС, с начала года в Крыму произошло 10 происшествий на воде (АППГ 12), погибли 8 человек (АППГ 11), спасено 2 человека (АППГ 1).

Безопасность на водных объектах Республики обеспечивают сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГИМС.

Протяженность береговой линии Республики Крым в зоне ответственности Главного управления составляет 2348 км, — отмечает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

купайтесь только в разрешенных местах;

нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;

следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».