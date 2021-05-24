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Трагедия в Керчи: погибла 14-летняя девочка
Фото: KERCH.COM.RU

Трагедия в Керчи: погибла 14-летняя девочка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 24.05.2021

Об этом субботнем ЧП первыми сообщили СМИ Керчи. По информации KERCH.COM.RU, 14-летняя девочка упала с крыши девятиэтажного здания на ул.Буденного.

За комментарием мы обратились в министерство здравоохранения Республики Крым. Там информацию подтвердили, и добавили, что девочка умерла в стационаре,- отмечает издание.

В администрации Керчи подтвердили:

Девочка получила серьезные травмы при падении. Медики пытались ей оказать помощь, но спасти ей жизнь не удалось. Были слишком сильные повреждения, несовместимые с жизнью.

Правоохранители проводят проверку.

Район гудит вторые сутки. Кто-то говорит, что конфликт был с родителями после собрания в школе, кто-то, что с подругами делали селфи и девочка оступилась. Керчан волнует вопрос – как выход на крышу оказался открытым? – подчеркивает КерчьИНФО.

 

Трагедия в Керчи: погибла 14-летняя девочка

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