Трагедия в Керчи: погибла 14-летняя девочка

Девочка получила серьезные травмы при падении. Медики пытались ей оказать помощь, но спасти ей жизнь не удалось. Были слишком сильные повреждения, несовместимые с жизнью.
Правоохранители проводят проверку.
Район гудит вторые сутки. Кто-то говорит, что конфликт был с родителями после собрания в школе, кто-то, что с подругами делали селфи и девочка оступилась. Керчан волнует вопрос – как выход на крышу оказался открытым? – подчеркивает КерчьИНФО.
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