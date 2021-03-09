Трагедия в крымских горах. Погиб альпинист

Трагедия в крымских горах произошла накануне: на горном массиве «Малый Кильсе – Бурун» п. Форос (городской округ Ялта) сорвался со скалы альпинист.

По прибытию к месту происшествия стало известно, что группа альпинистов осуществляла прохождение маршрута 1 категории сложности. Лидер альпинист сорвался со связки с высоты около 80 метров и получил травмы несовместимые с жизнью, — озвучили детали ЧП в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обнаружили тело пострадавшего у подножия горы. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, извлекли тело погибшего из труднодоступного места, после чего передали сотрудникам полиции. Оставшаяся группа альпинистов в составе четырех человек была эвакуирована с отвесной скалы и доставлена в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались.

Крымские спасатели напоминают, что перед тем, как отправиться в горы, нужно внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

Правила поведения в горах для туристов и альпинистов:

1. Выбирать для передвижения наиболее безопасный маршрут.

2. Тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия, вероятность препятствий.

3. Быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность (ухудшение погоды, лавину, камнепад), и принять меры предосторожности.

4. Передвигаться только группой, строго соблюдая дисциплину, не допуская ее разделения.

5. Определять темп движения по слабейшему в группе.

6. Соблюдать режим нагрузок и отдыха.

7. Не сокращать путь за счет безопасности.

8. Покидая место привала, не забывать предметы снаряжения, экипировки.

9. Не совершать переходов при плохой видимости (метель, туман) или в темное время суток.

10. Преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением, трещины и т.д., только обеспечив надежную страховку.

11. С появлением явных признаков усталости, особенно при понижении температуры воздуха, сильном ветре, снегопаде, прекратить движение, подыскать укрытие и организовать бивуак.

12. Обязательно пользоваться очками-светофильтрами при сплошном снежном покрове, как в солнечную погоду, так и при облачном небе.

13. Избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В экстренных случаях обращайтесь за помощью по телефонному номеру «101» или «112».