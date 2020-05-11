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Трагедия в Крыму: на пожаре погибли три человека
фото: пресс-служба Следственного комитета России по РК и г. Севастополю

Трагедия в Крыму: на пожаре погибли три человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:40 11.05.2020

Трагедия в Крыму произошла в Симферопольском районе: на пожаре в одноэтажном частном доме в селе Партизаны погибли три человека. Главное следственное управление СК по Республике Крым начало проверку по факту случившегося.

Пожар начался в кирпичном доме накануне поздно вечером. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих мужчин. Осмотр места происшествия провели следователи следственного отдела по Симферопольскому району и эксперты-криминалисты. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, — уточнили «Российской газете» в пресс-службе СК. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.

 

Трагедия в Крыму: на пожаре погибли три человека

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