Трагедия в Крыму: на пожаре погибли три человека

Трагедия в Крыму произошла в Симферопольском районе: на пожаре в одноэтажном частном доме в селе Партизаны погибли три человека. Главное следственное управление СК по Республике Крым начало проверку по факту случившегося.

Пожар начался в кирпичном доме накануне поздно вечером. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих мужчин. Осмотр места происшествия провели следователи следственного отдела по Симферопольскому району и эксперты-криминалисты. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, — уточнили «Российской газете» в пресс-службе СК. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.