Трагедия и приговор в Бахчисарае: муж неправильно установил бойлер и жену убило током

Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к уголовной ответственности местного жителя за причинение смерти по неосторожности своей супруги, по вине мужа ее убило током. Суд назначил мужчину наказание в виде исправительных работ на срок полтора года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

Как стало известно в ходе рассмотрения уголовного дела, 58-летний мужчина установил у себя дома водонагреватель с нарушением правил эксплуатации и установки бойлера. В сентябре 2023 года супруга подсудимого стала принимать душ, взяв в руку душевую лейку. В этот момент женщину поразило техническим электричеством, от которого она скончалась на месте. В судебном заседании подсудимый вину не признал, — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

Несмотря на отрицание причастности, вина подсудимого в предъявленном ему обвинении доказана полностью, суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.109 УК РФ – как причинение смерти по неосторожности.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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