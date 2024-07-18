Трагедия на турбазе в Сакском районе – погиб годовалый малыш

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности годовалому ребенку (ч.1 ст. 109 УК РФ). Трагедия случилась в Сакском районе.

Следственным отделом по городу Саки установлено, что накануне мальчик остался без присмотра родителей в помещении туристической базы, расположенной в Сакском районе. Вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых, ребенок запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья, – сообщили в Следкоме.

Следователями и следователями-криминалистами проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз. Тщательным образом будет изучена обстановка в семье погибшего ребенка и дана оценка воспитательному процессу.

Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.

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