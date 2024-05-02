Трагедия на железнодорожном переезде в Джанкойском районе: легковушка попала под поезд

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которого погиб мужчина.

Следователи Крымского следственного отдела на транспорте ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю работают на месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 мая на железнодорожном переезде Богемка. Установлено, что в результате столкновения товарного поезда и ВАЗ-2106 погиб мужчина — пассажир автомобиля. Водитель и ещё два пассажира — женщина и её 6-летняя дочь в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Их личности установлены, это семья местных жителей, — сообщили в Следкоме.