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Трагедия на железнодорожном переезде в Джанкойском районе: легковушка попала под поезд
Фото: Следком

Трагедия на железнодорожном переезде в Джанкойском районе: легковушка попала под поезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:23 02.05.2024

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которого погиб мужчина.

Следователи Крымского следственного отдела на транспорте ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю работают на месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 мая на железнодорожном переезде Богемка. Установлено, что в результате столкновения товарного поезда и ВАЗ-2106 погиб мужчина — пассажир автомобиля. Водитель и ещё два пассажира — женщина и её 6-летняя дочь в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Их личности установлены, это семья местных жителей, — сообщили в Следкоме.

Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч.3 ст 264 УК РФ и установить все обстоятельства трагедии.

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