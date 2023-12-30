Трагедия в Белгороде. Крым готов оказать необходимую помощь

Сегодня киевский режим нанес удар по мирному Белгороду. Как указали в Минобороны РФ, это был неизбирательный комбинированный удар двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород.

По официальным данным (данные на 19 часов)погибло 14 человек (12 взрослых и два ребенка), пострадало 108 человек.

В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми. Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Крыму разделяют боль белгородцев. Республика готова указать необходимую помощь.

Страшная трагедия в Белгороде. Варварский теракт, которому нет и не может быть никаких оправданий. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Крым готов подставить плечо и оказать всю необходимую помощь. Этот теракт – еще одно подтверждение того, что все цели СВО должны быть достигнуты. Преступный режим не имеет права на существование, — прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

В последний момент стали известны новые данные по пострадавшим: погибло 15 человек, ранено 108.