Трагедия в феодосийском поселке Приморский – на пожаре погиб человек

Сегодня утром, в 8:06 на пульт спасения поступила информация о том, что в поселке Приморский (городской округ Феодосия) горит комната в одной из квартир на 5-м этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома.
По прибытии пожарными было принято решение об эвакуации людей из подъезда в связи с сильным задымлением помещения. Всего было эвакуировано 12 человек. Звеном ГДЗС ПЧ пгт. Приморский была осуществлена разведка в непригодной для дыхания среде, в результате чего обнаружен погибший. Пожарные проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 1 часа. Его площадь составила 10 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Комната частично уничтожена огнём. Значительную часть времени заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций. Причины пожара выясняют эксперты.
Фото: МЧС РК.
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