Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Трагедия в феодосийском поселке Приморский – на пожаре погиб человек
актуально в республике
Трагедия в феодосийском поселке Приморский – на пожаре погиб человек

Трагедия в феодосийском поселке Приморский – на пожаре погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:28 04.03.2024

Сегодня утром, в 8:06 на пульт спасения поступила информация о том, что в поселке Приморский (городской округ Феодосия) горит комната в одной из квартир на 5-м этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома.

По прибытии пожарными было принято решение об эвакуации людей из подъезда в связи с сильным задымлением помещения. Всего было эвакуировано 12 человек. Звеном ГДЗС ПЧ пгт. Приморский была осуществлена разведка в непригодной для дыхания среде, в результате чего обнаружен погибший. Пожарные проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 1 часа. Его площадь составила 10 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Трагедия в феодосийском поселке Приморский – на пожаре погиб человек

Комната частично уничтожена огнём. Значительную часть времени заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций. Причины пожара выясняют эксперты.

Узнайте больше:  Ночной пожар в крымском селе Яркое Поле. К счастью, обошлось без пострадавших

Трагедия в феодосийском поселке Приморский – на пожаре погиб человек

Фото: МЧС РК.

Просмотры: 50

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.