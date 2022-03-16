Трагическая смерть в Крыму — мужчина убил приятеля. Без алкоголя не обошлось

Житель села Набережное Ленинского района проведет в исправительной колонии строгого режима 7 лет за убийство своего знакомого. Приговор вынес Ленинский районный суд Республики Крым.
В ходе судебного следствия установлено, что один из летних дней прошлого года двое знакомых между собой крымчан посвятили распитию самогона. Время шло и по мере поступления спиртного в организм мужчин количество промилле алкоголя в их крови преодолевало границу за границей. Предположительное количество выпитого только хозяином дома в тот день составляет не меньше 4-4,5 литров вещества. Ближе к 22.00 алкоголь сморил обоих любителей горячительных напитков, они благополучно улеглись спать. И все бы обошлось без происшествий, во всяком случае в тот день, если бы к ним в гости не пожаловал ещё один знакомый и тоже с ними «на одной волне». Попытки будить сильно нетрезвого хозяина дома, путем стягивания одеяла и дергания за ухо, привели к тому, что тот едва проснувшийся начал бить будившего непрошенного гостя в ответ кулаками и ногами в область головы, туловища и верхних конечностей, а потом накинул ему на шею верёвку, сдавил её с силой и связал ему руки для невозможности оказания помощи самому себе. Оставив гостя лежать на полу, хозяин лег спать. Утром, увидев связанного знакомого мужчину на полу, хозяин облил его водой для приведения в чувство, но тот уже был мёртв, — сообщили в пресс-службе суда.
Для полноты картины следует отметить, что подсудимый ранее уже неоднократно был судим. Суд квалифицировал действия подсудимого как убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) В судебном заседания подсудимый свою вину отрицал. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина, рецидив преступления, назначил 36-летнему крымчанину наказание в условиях изоляции от общества. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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