Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть, — отметил депутат.

На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.

Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине «прошло много времени» с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства «многих» стран.

источник: РИА Новости Крым