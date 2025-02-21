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Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины
фото: © AP Photo Julia Demaree Nikhinson

Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:47 21.02.2025

Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины, написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.

Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть, — отметил депутат.

На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.

Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине «прошло много времени» с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства «многих» стран.

Узнайте больше:  Трамп осудил Украину за конфликт с Россией и напомнил Зеленскому о выборах

источник: РИА Новости Крым

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