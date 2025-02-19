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Трамп осудил Украину за конфликт с Россией и напомнил Зеленскому о выборах
фото: © AP Photo Pool

Трамп осудил Украину за конфликт с Россией и напомнил Зеленскому о выборах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 19.02.2025

Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции из своей резиденции в Мар-а-Лаго, его словам приводит РИА Новости.

Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины… без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов, – сказал Трамп.

Он высказал уверенность в том, что Россия в состоянии «очень быстро» и на 100% уничтожить украинские города, в том числе Киев, но не ставит такую цель.

Трамп заметил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнее время успел обрушиться до 4%. И напомнил, что на Украине не было выборов, а провести их необходимо. Не потому, что это требование России для возможности проводить переговоры, а потому что это беспокоит многие страны, подчеркнул Трамп.

Я бы сказал, что, знаете, когда они (власти Украины в Киеве – ред.) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать:

Знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы, – сказал американский лидер.

Трамп также выразил недовольство тем, что США выделили Украине намного больше средств, чем союзники в Европе, подчеркнув, что распределение финансовых обязательств должно быть справедливым и этого необходимо добиться.

Мы должны уравнять (вклады), потому что Европа выделила около ста миллиардов, а мы более трехсот. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами океан, – сказал Трамп.

Он также выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию средств Киевом.

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Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов, прошедшие накануне в Эр-Рияде, американский лидер охарактеризовал как «очень хорошие». Он по-прежнему считает, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в феврале.

Президент США также признался, что после этой первой встречи представителей стран в Саудовской Аравии «стал намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию на Украине, потому что и «Россия хочет что-то сделать».

19 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.

источник: РИА Новости Крым 

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