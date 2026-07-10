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Новости Республики
Как будут ходить поезда "Таврия" в выходные дни и в понедельник
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Транспорт: как будут ходить поезда «Таврия» в выходные дни и в понедельник

Опубликовал: news-parser в Актуально 18:05 10.07.2026

Все поезда «Таврия» до 13 июля начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк, далее к местам назначения пассажиров будут доставлять автобусами. Об этом сообщает в пятницу перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

До 13 июля включительно все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк, – сказано в сообщении.

Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус пресс-служба рекомендует уточнять на сайте компании-перевозчика.

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Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в «Гранд Сервис Экспресс».

источник: РИА Новости Крым

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