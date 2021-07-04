Транспорт Севастополя работает в обычном режиме

Директор департамента транспорта Правительства Севастополя Павел Иено прокомментировал обстановку в городе в связи с неблагоприятными погодными условиями. В частности, сообщил, что общественный транспорт ходит в рабочем порядке.

Автовокзал и автостанции работают в штатном режиме. Бригады дорожников приступили к очистке ливневок. Специалисты Севавтодора продолжают мониторить ситуацию на дорогах города, — цитирует пресс-служба чиновника.

На трассу Севастополь-Ялта выехал грейдер и щетка, чтобы убирать с дороги камни.

Напомним, что для контроля ситуации дорожники выехали в сторону лагеря Горный, где в прошлый ливень подмыло дорогу. Кроме того, сотрудники Севавтодора расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое.

Оперативный штаб обращается к севастопольцам с просьбой не выезжать без надобности из дома в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах не исключены селевые потоки.

Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах призываем обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 (8692) 45-56-72, а также в Единую диспетчерскую службу Севастополя — 122.