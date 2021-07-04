Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Транспорт Севастополя работает в обычном режиме

crimeapress_news



реклама в крыму
Транспорт Севастополя работает в обычном режиме
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Транспорт Севастополя работает в обычном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:21 04.07.2021

Директор департамента транспорта Правительства Севастополя Павел Иено прокомментировал обстановку в городе в связи с неблагоприятными погодными условиями. В частности, сообщил, что общественный транспорт ходит в рабочем порядке.

Автовокзал и автостанции работают в штатном режиме. Бригады дорожников приступили к очистке ливневок. Специалисты Севавтодора продолжают мониторить ситуацию на дорогах города, — цитирует пресс-служба чиновника. 

На трассу Севастополь-Ялта выехал грейдер и щетка, чтобы убирать с дороги камни.

Напомним, что для контроля ситуации дорожники выехали в сторону лагеря Горный, где в прошлый ливень подмыло дорогу. Кроме того, сотрудники Севавтодора расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое.

Оперативный штаб обращается к севастопольцам с просьбой не выезжать без надобности из дома в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах не исключены селевые потоки.

Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах призываем обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 (8692) 45-56-72, а также в Единую диспетчерскую службу Севастополя  — 122.

Транспорт Севастополя работает в обычном режиме

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.