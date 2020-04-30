Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Транспортные новости Крыма: без льгот и без «межгорода» до 12 мая

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Транспортные новости Крыма: без льгот и без «межгорода» до 12 мая
Фото: ВК

Транспортные новости Крыма: без льгот и без «межгорода» до 12 мая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:22 30.04.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил приостановку предоставления услуги льготного проезда в общественном транспорте до 11 мая. Соответствующие изменения – в Указе, опубликованном накануне.

В частности, по-прежнему отменен льготный проезд в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугородном сообщении.

Льготы на проезд сохраняются только у медиков, соцработников организаций социального обслуживания РК, сотрудников Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Также сегодня стало известно, что ГУП РК «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.

Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 11 мая. Данная мера реализована во исполнение указа главы Республики Крым в период действия в Крыму режима повышенной готовности, связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции, – сообщает пресс-служба предприятия.

При этом ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Транспорт работает (до 12 мая) с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Транспортные новости Крыма: без льгот и без «межгорода» до 12 мая

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.