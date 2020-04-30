Транспортные новости Крыма: без льгот и без «межгорода» до 12 мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил приостановку предоставления услуги льготного проезда в общественном транспорте до 11 мая. Соответствующие изменения – в Указе, опубликованном накануне.

В частности, по-прежнему отменен льготный проезд в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугородном сообщении.

Льготы на проезд сохраняются только у медиков, соцработников организаций социального обслуживания РК, сотрудников Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Также сегодня стало известно, что ГУП РК «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.

Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 11 мая. Данная мера реализована во исполнение указа главы Республики Крым в период действия в Крыму режима повышенной готовности, связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции, – сообщает пресс-служба предприятия.

При этом ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Транспорт работает (до 12 мая) с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.