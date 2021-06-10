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Транспортные полицейские Крыма вернули матери дочку, пытавшуюся сбежать в Москву

Транспортные полицейские Крыма вернули матери дочку, пытавшуюся сбежать в Москву

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:50 10.06.2021

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение из УМВД России по Ленинскому району г. Севастополя о розыске 13-летней девочки, которая ушла из дома и предположительно находится в поезде сообщением «Севастополь — Москва». С заявлением о происшествии в правоохранительные органы обратилась мать ребенка, которая поздним вечером получила от дочери сообщение по мобильному телефону. Незамедлительно на поиск были ориентированы наряды патрульно-постовой службы транспортной полиции находящиеся по маршруту движения состава.

Уже через 20 минут после поступления информации, местонахождение ребенка было установлено. На станции Джанкой полицейские сняли беглянку с поезда и передали ее прибывшей матери. В ходе разбирательства правоохранители установили, что юная жительница Севастополя, посредством сети Интернет, приобрела железнодорожный билет до станции «Москва» и заняла место в вагоне, — рассказали в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних Линейного отдела на станции Джанкой девочка объяснила свои действия тем, что очень соскучилась по отцу, который сейчас находится в Москве. По данному факту проводится проверка. Процессуальное решение в отношении родителей подростка будет принято после ее завершения.

фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Транспортные полицейские Крыма вернули матери дочку, пытавшуюся сбежать в Москву

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