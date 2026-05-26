Трасса «Таврида»: на некоторых участках могут повысить скорость до 110 км/ч

С 2021 года мы начали вводить на наших дорогах режим 110 км/ч. Это дает положительные результаты. Работу эту мы продолжаем и планируем к концу года на большом участке дороги «Таврида» также повысить режим до 110 км/ч, — сообщает «Автодор».

С начала года на региональной сети в 47 городских и муниципальных округах ведомство установило 4,5 тыс. знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, отмечает издание.

По данным «Автодора», сейчас 33% всей сети госкомпании функционирует «в повышенном» скоростном режиме. В планах также повышение скоростного режима до 110 км/ч на участках М-3 «Украина» и на М-4 «Дон» после завершения реконструкции.

Ранее сообщалось, что с 13 апреля на ряде участков трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн ввели повышенный скоростной режим.

Также сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 «Дон», которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.

